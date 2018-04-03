Стоматологи усомнились в останках Николая II

Стоматологи не подтвердили принадлежность екатеринбургских останков Николаю II

Стоматологи, которые проводили экспертизу зубочелюстной системы черепов, обнаруженных в «царском» захоронении на Урале, выяснили, что эти останки не принадлежат семье Романовых, сообщают СМИ.

Отмечается, что эти останки по многим «зубным признакам» не похожи на царя Николая II , его жену и детей. Экспертиза была проведена в рамках возобновленного по просьбе РПЦ расследования о «екатеринбургских останках». Исследования проводили врач-стоматолог высшей категории, вице-президент Стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга Эмиль Агаджанян, историки Леонид Болотин и Алексей Оболенский, сообщает « Московский комсомолец ».

Исходными материалы были данные судебно-стоматологической экспертизы, проводившейся в первой половине 1990-х. Тогда были зафиксированы точные параметры зубочелюстной системы всех черепов, поднятых из захоронения на старой Коптяковской дороге.

«Можно сделать вывод о том, что утверждение о принадлежности черепа № 4 императору Николаю Александровичу весьма спорно и не имеет под собой объективных оснований», — говорится в заключении.

Также не подтверждено, что еще четыре черепа принадлежат императрице Александре Федоровне, великой княжне Ольге Николаевне, великой княжне Анастасии Николаевне и великой княжне Татьяне Николаевне.

Дантисты пришли к выводу, что у черепов слишком «запущенное состояние» зубов для императорской семьи, которая довольно часто обращалась к дантистам, в том числе после событий зимы 1917 года.

Архиерейский собор РПЦ в декабре оставил вопрос о принадлежности «екатеринбургских останков» открытым.