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Стоматологи усомнились в останках Николая II
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Стоматологи не подтвердили принадлежность екатеринбургских останков Николаю II 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стоматологи, которые проводили экспертизу зубочелюстной системы черепов, обнаруженных в «царском» захоронении на Урале, выяснили, что эти останки не принадлежат семье Романовых, сообщают СМИ.
Отмечается, что эти останки по многим «зубным признакам» не похожи на царя Николая II, его жену и детей. Экспертиза была проведена в рамках возобновленного по просьбе РПЦ расследования о «екатеринбургских останках». Исследования проводили врач-стоматолог высшей категории, вице-президент Стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга Эмиль Агаджанян, историки Леонид Болотин и Алексей Оболенский, сообщает «Московский комсомолец».
Исходными материалы были данные судебно-стоматологической экспертизы, проводившейся в первой половине 1990-х. Тогда были зафиксированы точные параметры зубочелюстной системы всех черепов, поднятых из захоронения на старой Коптяковской дороге.
«Можно сделать вывод о том, что утверждение о принадлежности черепа № 4 императору Николаю Александровичу весьма спорно и не имеет под собой объективных оснований», — говорится в заключении.
Также не подтверждено, что еще четыре черепа принадлежат императрице Александре Федоровне, великой княжне Ольге Николаевне, великой княжне Анастасии Николаевне и великой княжне Татьяне Николаевне.
Дантисты пришли к выводу, что у черепов слишком «запущенное состояние» зубов для императорской семьи, которая довольно часто обращалась к дантистам, в том числе после событий зимы 1917 года.
Архиерейский собор РПЦ в декабре оставил вопрос о принадлежности «екатеринбургских останков» открытым.
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