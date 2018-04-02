В Петербурге потеплеет в начале рабочей недели 

Рабочая неделя в Санкт-Петербурге начнется с потепления. По данным ГУ МЧС, в ночь на 2 апреля в городе будет около нуля градусов, но днем столбик термометра достигнет 3-5 градусов. Ветер сменит свое направление на юго-восток, его порывы могут достигать 12 метров в секунду.
МЧС предупреждает, что несмотря на потепление, на дорогах сохранится гололедица. Ночью на неделе будет идти мокрый снег, а днем возможны осадки в виде дождя.
В Ленобласти в первую неделю апреля также ожидается плюсовая температура, дождь и мокрый снег.