Теплая погода в Петербурге сменится похолоданием и дождями

На смену солнечным дням в Петербург придет похолодание с дождями, сообщает региональный Гидрометцентр. Погода начнет портиться уже в понедельник, 16 апреля.

Согласно прогнозу синоптиков, воздух в Северной столице прогреется до 16°С, местами пройдут небольшие дожди. Скорость ветра с северо-западных направлений составит до 6 метров с секунду.

Вся неделя обещает быть прохладной и дождливой. Выходные также не порадуют: температура воздуха в уик-энд опустится до 7°С.

Весенняя погода вернется в Петербург не раньше следующей недели.