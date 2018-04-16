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Теплая погода в Петербурге сменится похолоданием и дождями
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Теплая погода в Петербурге сменится похолоданием и дождями 

АиФ Санкт-Петербург 15 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
На смену солнечным дням в Петербург придет похолодание с дождями, сообщает региональный Гидрометцентр. Погода начнет портиться уже в понедельник, 16 апреля.
Согласно прогнозу синоптиков, воздух в Северной столице прогреется до 16°С, местами пройдут небольшие дожди. Скорость ветра с северо-западных направлений составит до 6 метров с секунду.
Вся неделя обещает быть прохладной и дождливой. Выходные также не порадуют: температура воздуха в уик-энд опустится до 7°С.
Весенняя погода вернется в Петербург не раньше следующей недели.
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