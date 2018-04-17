Главный синоптик Петербурга рассказал о похолодании до 4 градусов

Во второй половине апреля в Петербурге похолодает. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, температура воздуха резко снизится в 20-х числах апреля и «вернется к норме в +4 градуса».

Текущая неделя в городе будет дождливой и прохладной. Столбик термометра будет колебаться от 11°С до 14°С, ожидается небольшой ветер.

Несмотря на ухудшение погоды, в целом апрель в Петербурге и Ленинградской области будет теплее нормы.

Напомним, 9 апреля в Северной столице стало самым теплым за последние 20 лет.