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Главный синоптик Петербурга рассказал о похолодании до 4 градусов
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Главный синоптик Петербурга рассказал о похолодании до 4 градусов 

АиФ Санкт-Петербург 45 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Во второй половине апреля в Петербурге похолодает. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов на своей странице в Facebook.
По словам эксперта, температура воздуха резко снизится в 20-х числах апреля и «вернется к норме в +4 градуса».
Текущая неделя в городе будет дождливой и прохладной. Столбик термометра будет колебаться от 11°С до 14°С, ожидается небольшой ветер.
Несмотря на ухудшение погоды, в целом апрель в Петербурге и Ленинградской области будет теплее нормы.
Напомним, 9 апреля в Северной столице стало самым теплым за последние 20 лет.
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