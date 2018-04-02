У православных верующих начинается страстная неделя

Православные верующие в понедельник вступают в Страстную седмицу (неделю) — время наиболее строгого поста перед Пасхой, когда Церковь вспоминает последние дни земной жизни и страдания Иисуса Христа . В этот же день во всех храмах Московского патриархата пройдут поминальные богослужения по жертвам трагедии в Кемерово

"Второго апреля также исполняется девять дней со дня трагедии в Кемерово. По благословению святейшего патриарха, в этот день во всех храмах Русской православной церкви после утреннего или вечернего богослужения будет совершена заупокойная лития по погибшим", — сказал представитель пресс-службы.

По данным МЧС в результате пожара 25 марта в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. На третий день после пожара во всех храмах РПЦ также были совершены панихиды по жертвам трагедии.

На наступающей Страстной неделе первоиерарх Русской церкви, по традиции, будет совершать богослужения ежедневно. В этом году на эти дни также выпадает один из 12-ти главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля).

Все дни Страстной седмицы Церковь называет "великими". Первые три дня посвящены воспоминанию последних бесед Иисуса Христа с народом и учениками, в ходе продолжительных церковных служб в эти дни прочитываются все четыре Евангелия. Богослужения последующих дней связаны уже собственно с крестными страданиями Господа — Церковь вспоминает предательство Иуды, Тайную вечерю, взятие Иисуса под стражу, Его осуждение, страдания на кресте, смерть, погребение Спасителя и сошествие во ад.

В Великий четверг верующие вспоминают также установление таинства причащения Тела и Крови Христовых — евхаристии (от греческого "благодарение"). Великая пятница — самый скорбный день церковного года, когда Иисус был распят и умер на кресте, искупая человеческие грехи. В субботу, согласно учению Церкви, тело Христа еще "пребывало во гробе", но душой он сошел в ад и вывел из него души праведников. После утреннего богослужения в субботу верующие освящают куличи, пасхи и яйца.

В саму пасхальную ночь, с 7 на 8 апреля, патриарх Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию в храме Христа Спасителя. Богослужение праздника Воскресения Христова начнется в 23.00.