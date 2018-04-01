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Умер правнук композитора Римского-Корсакова
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В Петербурге умер правнук композитора Римского-Корсакова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Fotolia / leonid_shtandel
Александр Римский-Корсаков — правнук великого композитора Николая Римского-Корсакова — скончался в Санкт-Петербурге.
"Ушел из жизни Александр Андреевич Римский-Корсаков (1936-2018), правнук композитора, продолжатель рода по линии младшего сына — Владимира Николаевича. Вся жизнь его была связана с Радиевым институтом имени В. Г. Хлопина — многолетний путь от младшего научного сотрудника до генерального директора", — сообщает Музей-квартира Николая Римского-Корсакова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Александр Римский-Корсаков в 1985 году защитил докторскую диссертацию. После Чернобыльской аварии он был в числе сотрудников Радиевого института, проводивших обследование станции.
"Александр Андреевич был удивительно многогранным и интересным человеком, талантливым в разных областях. С юных лет, как и композитор, он увлекся астрономией. Но тогда интерес к звездному небу победила ядерная физика. Как вспоминал Александр Андреевич, это было ново, перспективно и страшно интересно. Еще в школьные годы обозначилась склонность к рисованию, проявившаяся затем во множестве акварельных и графических работ", — отмечается в сообщении.
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