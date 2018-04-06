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Православные отмечают Страстную пятницу
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Православные отмечают Страстную пятницу 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Православные христиане 6 апреля отмечают Страстную пятницу. Для верующих это самый скорбный день в году, когда Иисус Христос был распят. В этот день церковь предписывает самый строгий пост.
Православные христиане 6 апреля встречают Страстную или Великую пятницу в преддверии Пасхи, пишет газета "Известия".
Этот день в православии считается днем великой скорби и посвящен страданиям Иисуса Христа. Православные стараются избегать домашней работы и соблюдают строжайший пост.
Во всех храмах из алтаря на поклонение верующих выносят плащаницу с изображением снятого с креста тела Господня.
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