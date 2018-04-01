Что появится на месте сгоревшей «Зимней вишни»

На месте «Зимней вишни» могут построить детский технопарк

Это один из вариантов благоустройства территории ТРЦ. Сейчас на разных интернет-площадках идет голосование, в ходе которого кемеровчане могут определиться с выбором. Голосование идет четвертый день и продлится еще около двух недель. В большинстве случаев жители города голосуют за создание парка с именными деревьями и небольшим мемориалом.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, несколько десятков человек пострадали.

Здание торгового центра решено снести. Однако до окончания следственных действий, которые могут продлиться не один месяц, здесь ничего делать не будут.