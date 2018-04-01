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Что появится на месте сгоревшей «Зимней вишни»
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На месте «Зимней вишни» могут построить детский технопарк 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предложил на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» построить детский технопарк с мемориалом, сообщает «Интерфакс». Вынести этот вопрос на обсуждение горожан он предложил мэру Кемерова Илье Середюку.
Это один из вариантов благоустройства территории ТРЦ. Сейчас на разных интернет-площадках идет голосование, в ходе которого кемеровчане могут определиться с выбором. Голосование идет четвертый день и продлится еще около двух недель. В большинстве случаев жители города голосуют за создание парка с именными деревьями и небольшим мемориалом.
>> Опубликовано "вырезанное" видео из "Зимней вишни"
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, несколько десятков человек пострадали.
1 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
Здание торгового центра решено снести. Однако до окончания следственных действий, которые могут продлиться не один месяц, здесь ничего делать не будут.
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