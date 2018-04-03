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Тепло близко: синоптики рассказали о погоде на 4 апреля
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Тепло близко: синоптики рассказали о погоде на 4 апреля 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Метеорологи прогнозируют в республике резкое потепление. Уже на этой неделе среднесуточные температуры перейдут через 0 °С в сторону положительных.
По прогнозам башкирских синоптиков в среду, 4 апреля, без осадков. Ветер юго-восточного направления, умеренный. Температура воздуха ночью составит -2, -7 °С. В дневные часы воздух за окном прогреется до +4, +9 °С.
— Начиная с 1970 года, нынешний март на территории республики оказался самым холодным. Среднемесячная температура воздуха была ниже нормы на 3,3 °С, — сообщили в Башгидромете.
После по-настоящему весенней погоды 3 и 4 апреля, на республику обрушатся осадки. Во второй половине первой недели апреля ожидаются дожди со снегом и небольшое понижение температуры воздуха.
В апреле среднемесячная температура воздуха и количество осадков ожидаются около среднемноголетних значений.
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В последний день марта температура в Башкирии опустится до -25 градусов Аман Тулеев заявил о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области В Уфе сгорела остановка около торгового комплекса «Радуга»
 Ещё 1 источник 
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