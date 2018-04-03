Тепло близко: синоптики рассказали о погоде на 4 апреля

Метеорологи прогнозируют в республике резкое потепление. Уже на этой неделе среднесуточные температуры перейдут через 0 °С в сторону положительных.

По прогнозам башкирских синоптиков в среду, 4 апреля, без осадков. Ветер юго-восточного направления, умеренный. Температура воздуха ночью составит -2, -7 °С. В дневные часы воздух за окном прогреется до +4, +9 °С.

— Начиная с 1970 года, нынешний март на территории республики оказался самым холодным. Среднемесячная температура воздуха была ниже нормы на 3,3 °С, — сообщили в Башгидромете.

После по-настоящему весенней погоды 3 и 4 апреля, на республику обрушатся осадки. Во второй половине первой недели апреля ожидаются дожди со снегом и небольшое понижение температуры воздуха.

В апреле среднемесячная температура воздуха и количество осадков ожидаются около среднемноголетних значений.