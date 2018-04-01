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Хороводит снег с дождём: в Башгидромете рассказали о погоде на начало апреля
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Хороводит снег с дождём: в Башгидромете рассказали о погоде на начало апреля 

ufa1.ru 41 минуту назад
Фото: ufa1.ru
Жителей Башкирии на этой неделе ожидает резкое потепление. В последние дни марта в республике среднесуточная температура была на 3–4 градуса ниже нормы. В ближайшую неделю она, наконец, приблизится к норме.
В понедельник, 2 апреля, по республике небольшой дождь со снегом, местами до умеренного, в юго-восточных районах без осадков, слабый гололед. Ветер стихнет, поменяется на южное направление, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы составит -1… -6 градусов, при прояснениях до -11 °C, днем столбик термометра покажет 0… +5 °C.
— Опасных и неблагоприятных явлений в ближайшие сутки не прогнозируется. Но утром и ночью на отдельных участках автодорог ухудшение видимости в снеге и тумане до 500–1000 метров, — предупредили в МЧС республики.
Во вторник, 3 апреля, осадков не ожидается, зато в утренние и ночные часы всё окутает густой туман. Ветер южный 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0… -5 градусов, в отдельных районах до -10 °C. В дневные часы воздух прогреется до +3… +8 градусов.
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