К Пасхе в Москве потеплеет до плюс 15

Роман Вильфанд. В конце следующей рабочей недели в московском регионе ожидается яркое солнце и до плюс 15-16 градусов, заявил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России

"Сегодня первое апреля, но у нас не ироничная и не шуточная информация. Дальнейшие расчеты показывают, что весна в явном виде уже будет ощущаться в течение предстоящей недели", — сказал он.