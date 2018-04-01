К Пасхе в Москве потеплеет до плюс 15 

В конце следующей рабочей недели в московском регионе ожидается яркое солнце и до плюс 15-16 градусов, заявил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Сегодня первое апреля, но у нас не ироничная и не шуточная информация. Дальнейшие расчеты показывают, что весна в явном виде уже будет ощущаться в течение предстоящей недели", — сказал он.
В понедельник днем столбики термометров дойдут до первой двузначной отметки и покажут в Москве и на юге Подмосковья плюс 10-11 градусов. Уже в четверг и в пятницу днем ожидается потепление до максимальных 12-16 градусов тепла, в некоторых южных регионах Подмосковья термометры покажут плюс 17.