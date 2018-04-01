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В СПЧ подчеркнули важность защиты прав россиян за рубежом
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Глава СПЧ подчеркнул важность защиты прав россиян за рубежом 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
России принципиально важно, чтобы права ее граждан за рубежом соблюдались и уважались, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов, комментируя требование посольства России в США прекратить нарушение прав летчика Ярошенко.
Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора для доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.
Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме. В субботу посольство РФ в США выразило обеспокоенность сообщениями об издевательствах в американской тюрьме над Ярошенко и заявило, что намерено добиваться обеспечения его содержания в соответствии с международными стандартами.
"В совете есть постоянная комиссия по правам человека за рубежом, которую возглавляет известный правозащитник Андрей Юров. Эта комиссия занимается защитой прав человека в других странах. Речь идет, прежде всего, о российских гражданах, которые оказываются за рубежом", — сказал Федотов.
По его словам, конституция России гарантирует каждому гражданину защиту и покровительство, когда он находится за пределами страны.
"Для нас принципиально важно, чтобы права российских граждан за рубежом соблюдались и уважались", — подчеркнул Федотов.
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