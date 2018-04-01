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Австралийцев предупредили о рисках поездок в Россию
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МИД Австралии предупредил об антизападных настроениях в России 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Министерство иностранных дел Австралии считает, что граждане страны могут столкнуться с антизападными настроениями в России. Об этом сообщается в заявлении ведомства.
"Из-за повышенной политической напряженности, вам следует опасаться возможности проявления антизападных настроений или выпадов", — предупредили на сайте ведомства.
В МИДе посоветовали находящимся в России гражданам Австралии сохранять бдительность, избегать участия в демонстрациях, а также порекомендовали не комментировать последние политические события. Также в ведомстве подчеркнули, что в настоящий неизвестно о каких-либо сложностях, с которыми могут столкнуться австралийские граждане при выезде в Россию.
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Ранее Австралия выразила сожаление из-за решения России выслать дипломатов.
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