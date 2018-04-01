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На сайте администрации Кузбасса после заявления Тулеева об отставке начались неполадки
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На сайте администрации Кузбасса после заявления Тулеева об отставке начались неполадки 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Технические неполадки начались на сайте администрации Кемеровской области после заявления губернатора Амана Тулеева о решении уйти в отставку. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в администрации региона.
"В связи с огромным количеством запросов сайт испытывает технические неполадки", — сообщили ТАСС в администрации региона.
Собеседник агентства также уточнил, что сбои в работе сайта происходят последнюю неделю и начались после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", где во время пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Предполагается, что проблемы возникли из-за перегрузок и увеличения количества запросов:
"Видимо, не предполагали такого количества запросов", — сказал собеседник агентства.
73-летний Аман Тулеев руководит Кемеровской областью с 1997 года. Слухи о его отставке появлялись неоднократно. Последний год они были связаны со здоровьем губернатора: в мае прошлого года ему провели операцию на позвоночнике, после чего почти до середины декабря он был на больничном. Последняя информация об отставке появилась после произошедшего пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", из-за которого погибли 64 человека.
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