«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление

Синоптики: «Да, вы не ослышались, воздух прогреется до 15 градусов»

Долгожданная весна придет в столицу на следующей неделе. В Москве воздух прогреется до плюс 15 градусов. Однако по ночам еще будут сохраняться отрицательные температуры, говорит корреспондент проекта Meteoweb.ru Алексей Сафонов

Алексей Сафонов корреспондент проекта Meteoweb.ru:

«Действительно, к четвергу и пятнице следующей недели, к 5 апреля ожидается, что днем температура при ясном небе будет колебаться от 10 до 15 градусов выше ноля. Да, да, вы не ослышались. А днем она не будет опускаться ниже нулевой отметки. Хотя в условиях ясной ночи температура может опускаться до слабо отрицательных значений, связано это с выхолаживанием воздуха. Но так это будет или нет, покажет время. Самые теплые дни еще впереди, и потепление будет постепенно разворачиваться над столичным регионом. Так, если в понедельник у нас еще слабые плюс четыре, местами до плюс пяти — это максимальная температура. И, кстати говоря, будет облачно и будут осадки в виде дождя, а, скорее всего, это будут смешанные осадки, то уже в среду, четверг и пятницу вероятность осадков не такая большая, а температура будет расти и расти. И вот в пятницу мы ожидаем до 15 градусов тепла по области. Это максимальные температуры, которые ожидают нас в эту неделю».

По данным синоптиков, первый месяц весны оказался холоднее обычного на три градуса. Однако уже с 1 апреля начнется активное таяние снега.