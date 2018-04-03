Воробьев назвал ответственного за мусорные полигоны

Воробьев рассказал, кто отвечает за мусорные полигоны в Подмосковье

Владельцы мусорных полигонов в Подмосковье должны четко выполнять планы работ, они несут личную ответственность за их состояние, сказал губернатор региона Андрей Воробьев на заседании правительства региона. "Все новые полигоны, которые мы сегодня готовим, строим, предполагают совершенно иной, комплексный процесс сбора и обработки мусоров. Больше в Московской области не будет свалок, какие они есть сейчас, куда сваливается мусор без сортировки… наша задача закрыть эту тему в конце 2018 — начале 2019 года", — сказал Воробьев. Он отметил, что на оставшихся в области 15 полигонах ведутся работы по минимизации вреда. "Обращаю внимание… на персональную ответственность хозяев, владельцев полигонов. Именно они каждый день получают большие деньги за те (машины), которые приезжают к ним… Прошу доходчиво информировать владельцев свалок, чтобы они четко выполняли тот план, который мы наметили. Именно они несут персональную ответственность за состояние вверенных им объектов", — добавил губернатор.