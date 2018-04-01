Россияне оценят больницы через портал госуслуг

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В России стартует эксперимент по оценке медучреждений через портал госуслуг 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
В России с 1 апреля начнется эксперимент по оценке гражданами работы медицинских учреждений через личный кабинет "Мое здоровье" на портале госуслуг.
С 1 марта 2017 года на сайте государственных услуг работает личный кабинет "Мое здоровье", где можно записаться на прием к врачу, получить информацию о прикреплении к медицинскому учреждению. Постановление о проведении эксперимента по оценке медучреждений было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым в марте 2018 года.
"Провести на территории Российской Федерации в рамках реализации приоритетного проекта "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий" эксперимент по оценке гражданами удовлетворенности качеством работы медицинских организаций посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг с 1 апреля 2018 года по 31 декабря 2018 года", — говорится в постановлении.
В рамках эксперимента планируется определить перечень параметров работы медицинских организаций и критериев их оценки.
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