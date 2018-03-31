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Бастрыкин наградил кемеровчан
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Бастрыкин наградил кемеровчан, спасавших людей во время пожара 

Мир24 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил ведомственные награды кемеровчанам, которые спасали людей во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня», сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе визита в Кемерово отдельно встретился с людьми, которые в экстремальной ситуации не растерялись и, рискуя собственной жизнью, проявили настоящий героизм, сами того не осознавая. Вручив героям ведомственные награды за спасение десятков человеческих жизней, Александр Бастрыкин подчеркнул, что эти медали — боевые, и их удостаиваются люди, проявившие настоящее мужество», — сказала она.
Так, Бастрыкин вручил награды работнику одного из залов третьего этажа Александру Калачеву, 17-летнему курсанту кадетского корпуса Дмитрию Полухину, сотруднику обувного магазина Фарзону Салимову, аниматору детской игровой комнаты, расположенной вблизи очага возгорания, Кристине Никитиной.

Хроника пожара в Кемерове

Также Бастрыкин встретился с родственниками погибших и потерпевших и обещал им сделать все возможное, что найти «истину и справедливость, наказать виновных».
Напомним, торговый центр «Зимняя вишня» сгорел в минувшее воскресенье. Погибли 64 человека. В их числе 41 ребенок. В больницах в настоящее время остаются пять человек, пострадавших во время пожара.
Ранее сообщалось, что районный суд в Кемерове арестовал до 25 мая гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» Юлию Богданову и экс-начальницу Госстройнадзора Кузбасса Танзилию Комкову. Также Бастрыкин предложил совладельцу ТЦ Денису Шенгелову приехать на родину и дать показания.
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