Родственники погибших в Кемерово жаловались на «обман» по телефону 112

одственники погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово на встречах жаловались на ложную "успокоительную" информацию по телефону 112, что из здания якобы эвакуированы все люди, заявил полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в ходе совещания по готовности регионов Сибири к паводку.

"Должна быть связь и объективная информация для родственников, которые начинают волноваться. На встрече с родственниками погибших в Кемерово одна из претензий была, что родственники звонили в службу 112 — им говорят "все эвакуированы". "Мы приезжаем, нету никого, домой не вернулись". Найти своих родных не могут, и потом ажиотаж, что не 64 погибших, а 200-300, что в морги вывозим на автобусах, что на кладбище выкопано 200 могил", — сказал полпред.

Он отметил, что к этим фактам добавились действия негодяев типа пранкера, распространявшего сообщения о многочисленных жертвах, в итоге к данным от властей возникло недоверие.

"Один обман или введение в заблуждение влечет за собой следующий обман и так по цепочке. Уважаемые коллеги, если что-то случилось, не надо проводить успокаивающих докладов и тем более вводить в заблуждение этими докладами, а говорить правду и принимать экстренные меры, тем более, что паводковая ситуация может развиваться динамично. Нам самое главное — обеспечить безопасность людей. Не допустить потерь от нашей совместной безалаберности или несвоевременно принятых решений", — отметил Меняйло.

Он добавил, что в случае обострения паводковой ситуации очень важно организовать правдивое и точное информирование граждан об угрозах подтопления и своевременное оповещение об эвакуации. Должна быть связь и объективная информация для родственников, заявил полпред.