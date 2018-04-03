Ещё
Родственники погибших в Кемерово жаловались на «обман»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Тулеев получил новую должность
Тулеев получил новую должность

Родственники погибших в Кемерово жаловались на «обман» по телефону 112 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
одственники погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово на встречах жаловались на ложную "успокоительную" информацию по телефону 112, что из здания якобы эвакуированы все люди, заявил полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в ходе совещания по готовности регионов Сибири к паводку.
"Должна быть связь и объективная информация для родственников, которые начинают волноваться. На встрече с родственниками погибших в Кемерово одна из претензий была, что родственники звонили в службу 112 — им говорят "все эвакуированы". "Мы приезжаем, нету никого, домой не вернулись". Найти своих родных не могут, и потом ажиотаж, что не 64 погибших, а 200-300, что в морги вывозим на автобусах, что на кладбище выкопано 200 могил", — сказал полпред.
Он отметил, что к этим фактам добавились действия негодяев типа пранкера, распространявшего сообщения о многочисленных жертвах, в итоге к данным от властей возникло недоверие.
"Один обман или введение в заблуждение влечет за собой следующий обман и так по цепочке. Уважаемые коллеги, если что-то случилось, не надо проводить успокаивающих докладов и тем более вводить в заблуждение этими докладами, а говорить правду и принимать экстренные меры, тем более, что паводковая ситуация может развиваться динамично. Нам самое главное — обеспечить безопасность людей. Не допустить потерь от нашей совместной безалаберности или несвоевременно принятых решений", — отметил Меняйло.
Он добавил, что в случае обострения паводковой ситуации очень важно организовать правдивое и точное информирование граждан об угрозах подтопления и своевременное оповещение об эвакуации. Должна быть связь и объективная информация для родственников, заявил полпред.
РИА Новости: последние новости
СМИ уличили "спасшегося пассажира" Ан-148 во лжи Воробьев рассказал, кто отвечает за мусорные полигоны в Подмосковье Тысячи российских алиментщиков рискуют де-юре стать бомжами
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей92
Киевский прокурор появился на телевидении голым81
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя149
В РФ передумали повышать пенсионный возраст114
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами102
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение