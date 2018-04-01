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В России исчезла одна профессия
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В России исчезла одна профессия 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Евгений Тиханов / РИА Новости
Профессия стенографиста в России перестала существовать. Приказ об этом подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин, сообщает «Фонтанка».
Решение объясняется невостребованностью этого вида деятельности.
Должности «Секретарь-стенографистка», «Стенографистка» и «Заведующая машинописным бюро» упразднены и исключены из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.
Наибольшая необходимость быстро записывать речь сегодня существует в суде. Арбитражный суд России предусматривает ведение аудиопротоколов судебных заседаний, однако при рассмотрении гражданских и уголовных дел протоколы ведут секретари — как правило, они набирают текст на компьютере.
В декабре россияне назвали самые бесперспективные профессии с точки зрения начала карьеры. По мнению жителей страны, это разнорабочий, дворник и таксист. Наиболее перспективными они сочли профессии помощника специалиста в финансовой организации, юриста, рядового полиции.
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