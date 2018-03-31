Число жертв при пожаре в Кемерово остается прежним

Представители Следственного комитета РФ на встрече главы СК Александра Бастрыкина с родственниками погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово сообщил, что список погибших не изменился, рассказал РИА Новости директор института Сербского Зураб Кекелидзе, присутствовавший на встрече.
В субботу глава СК в субботу встретился с родственниками погибших и пострадавших из-за пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Следствие информировало, что Бастрыкин пообещал проводить встречи с потерпевшими регулярно и предложил жителям помощь в решении других социальных проблем.
"Шестьдесят четыре (погибших), говорили… Это говорил его (СК) сотрудник, и никто (из родственников) не возражал. Цифра не изменилась", — рассказал РИА Новости Кекелидзе.
По его словам, пострадавшие на встрече с Бастрыкиным высказывали претензию, что "не до конца все расследовали", на что Бастрыкин объяснил, что "за день и два это не делается", и что расследование будет полным.
Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).