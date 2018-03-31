Бастрыкин заявил, что число жертв при пожаре в Кемерово остается прежним

В субботу глава СК в субботу встретился с родственниками погибших и пострадавших из-за пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Следствие информировало, что Бастрыкин пообещал проводить встречи с потерпевшими регулярно и предложил жителям помощь в решении других социальных проблем.

"Шестьдесят четыре (погибших), говорили… Это говорил его (СК) сотрудник, и никто (из родственников) не возражал. Цифра не изменилась", — рассказал РИА Новости Кекелидзе.

По его словам, пострадавшие на встрече с Бастрыкиным высказывали претензию, что "не до конца все расследовали", на что Бастрыкин объяснил, что "за день и два это не делается", и что расследование будет полным.