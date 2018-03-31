В Саратовской области синоптики обещают дожди с ветром

Саратовской области метеорологи обещают в ближайшие дни осадки и умеренный порывистый ветер. В воскресенье, 1 апреля, будет преобладать переменная облачность, мокрый снег сменит дождь. На дорогах — снежная каша из грязи с подтаявшим льдом. Как рассказала АиФ-Саратов начальник отдела территориального гидрометцентра Светлана Цветайло, ветер сменится на южный 5-10 м/с, в порывах будет дуть до 14 м/с. Температура воздуха ночью будет держаться на значениях около нуля, а днем в Саратове будет обещают +2… +3 градусов.

В понедельник, 2 апреля, будет еще теплее, до +3… +7, а на юге даже до 8 градусов с плюсом.