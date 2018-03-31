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МЧС и метеорологи обещают ночному Петербургу гололедицу на трассах
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МЧС и метеорологи обещают ночному Петербургу гололедицу на трассах 

Интересант 2 часа назад
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу со ссылкой на прогноз метеорологов предупреждает горожан и гостей северной столицы России о том, что грядущей ночью на дорогах региона ожидается гололедица.
Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает в Петербурге ночью на 1 апреля переменную облачность, днем облачную с прояснением погоду. Без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5…-7 градусов, в окрестностях местами до -10…-12, днем +2…+4. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью и утром существенно не изменится, днем будет понижаться.
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