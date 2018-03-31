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Цивилев рассказал, почему встал на колени
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Вице-губернатор Кузбасса рассказал, почему встал на колени перед горожанами 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, почему на коленях попросил прощения у горожан за трагедию в ТЦ "Зимняя вишня".
На главной площади Кемерово 27 марта прошел стихийный митинг, на котором вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на коленях попросил прощения у собравшихся.
"Когда были попытки нападать на власть, я вел себя жестко и буду дальше точно так же делать. Когда наши люди обращаются за помощью, и если такая трагедия, я считаю, что мы всегда должны извиниться. Поэтому я поклонился людям и встал перед ними на колени. Преклонил колено за их горе и за ту ситуацию, в которую они попали", — рассказал Сергей Цивилев в интервью программе "Вести в субботу" на канале Россия 1.
Вице-губернатор признался, что ему в этот момент "было немножко не по себе".
"Но я здесь уже работал три недели до этого, и я увидел здесь очень интересных людей… Они все сильные. Они прошли огонь, воду и медные трубы", — сказал Сергей Цивилев.
Также вице-губернатор Кузбасса выразил благодарность инициативной группе, которая проверила информацию о пострадавших детях из детских домов.
"Я этой группе общественников благодарен. Поступала, теперь уже понимаем, фейковая информация о том, что в детских домах вывезли детей, они погибли и никто их не может защитить… Эта инициативная группа села в машины, поехала по всем детским домам, переговорила со всеми руководителями детских домов, посмотрели на детишек, вернулись и сказали, что это неправда", — отметил Сергей Цивилев.
Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
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