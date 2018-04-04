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В Кемерово отменили фейерверк на 9 мая
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В Кемерове отменили фейерверк на 9 мая из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти города Кемерово решили отказаться от фейерверка на 9 мая после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", при котором погибли 64 человека, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города в среду.
"Решено отказаться от салюта 9 мая", — сказала собеседница агентства, уточнив, что данное решение приняли в связи с пожаром в "Зимней вишне".
По данным сайта госзакупок, аукцион на проведение фейерверка, посвященного Дню Победы, отменили 2 апреля.
Отвечая на вопрос, как в связи с трагедией будет проходить празднование 100-летия Кемерова 12 июня, в администрации сообщили, что данная информация представят позже. Как сообщал ТАСС, ранее также из-за произошедшего пожара было решено провести голосование по изменению логотипа 100-летия. На нем изображены первооткрыватель кузнецкого угля Михайло Волков на фоне дерева, а также сердце, в котором надпись "100 лет" стилизована под языки пламени.
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек, из них 27 детей.
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