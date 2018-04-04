В Кемерово отменили фейерверк на 9 мая

В Кемерове отменили фейерверк на 9 мая из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Власти города Кемерово решили отказаться от фейерверка на 9 мая после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", при котором погибли 64 человека, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города в среду.

"Решено отказаться от салюта 9 мая", — сказала собеседница агентства, уточнив, что данное решение приняли в связи с пожаром в "Зимней вишне".

По данным сайта госзакупок, аукцион на проведение фейерверка, посвященного Дню Победы, отменили 2 апреля.

Отвечая на вопрос, как в связи с трагедией будет проходить празднование 100-летия Кемерова 12 июня, в администрации сообщили, что данная информация представят позже. Как сообщал ТАСС, ранее также из-за произошедшего пожара было решено провести голосование по изменению логотипа 100-летия. На нем изображены первооткрыватель кузнецкого угля Михайло Волков на фоне дерева, а также сердце, в котором надпись "100 лет" стилизована под языки пламени.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек, из них 27 детей.