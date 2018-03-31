В Поволжье начались проверки торговых центров

В Поволжье начались массовые проверки торговых центров

Тысячи нарушений

Первые проверки в регионах вскрыли множество недочетов и нарушений правил пожарной безопасности в крупных торговых центрах в регионах. Например, в Оренбургской области "выявлено более 2,3 тыс. нарушений в 139 из 175 проверенных торговых объектов", рассказал глава управления МЧС по региону Александр Зенов.

Прокуратура региона сообщила, что больше всего нарушений было в бизнес-парке "Восток", в торгово-развлекательном комплексе "Восход" и торговом центре "Локомотив".

Проверки выявили, что многие объекты "изначально строились и вводились с нарушениями правил безопасности" — в основном, наблюдается отсутствие автоматических систем пожарной сигнализации, эвакуационных выходов, рассказали в надзорном ведомстве Оренбургской области. Самые серьезные недочеты, по данным прокуратуры региона, будут устранены к 1 мая текущего года.

В Башкирии спасатели на этой неделе проверили восемь торгово-развлекательных центров — шесть в Уфе , два в Салавате , все объекты проинспектируют до 15 апреля, сообщили в управлении МЧС по региону.

Днем позже закончатся проверки 68 крупных развлекательных и торговых объектов в Саратовской области , где "будут уделять внимание доступности путей эвакуации и работе автоматических систем оповещения", рассказал начальник управления МЧС региона Игорь Качев

Татарстане в приоритете — около 260 объектов, где находятся кинозалы и детские площадки. При этом список может расширяться по реагированию органов прокуратуры, отметила замруководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова

В условиях реальной угрозы

Проверять работу систем безопасности в условиях реальной угрозы пришлось в Татарстане. В четверг в семейном пятиэтажном торгово-развлекательном комплексе "Сити молл" в Нижнекамске произошло задымление из-за короткого замыкания в одном из помещений.

До приезда пожарных из центра эвакуировали 180 посетителей, среди них 19 детей, им сообщили о задымлении благодаря речевой системе оповещения, рассказали в пресс-службе управления МЧС по Татарстану. Сработала автоматическая система порошкового пожаротушения, также сотрудники центра применили огнетушители. В самом торговом центре ТАСС сообщили, что эвакуация прошла быстро, все сигналы и оповещения сработали слаженно.

Отработать действия по эвакуации и отладить работу всех систем безопасности в регионах помогают учения, которые проводятся повсеместно. В них, помимо сотрудников МЧС и прокуратуры, участвуют общественники, блогеры, журналисты. В частности, на совещании в мэрии Уфы демонстрировалась видеозапись представительницы городской общественности, которая самостоятельно инспектировала торгово-развлекательный комплекс "Мегаполис" и продовольственные рынки в столице Башкирии, указав на узкие дверные проемы, отсутствие схем эвакуации и многие другие недочеты.

На совместных с прокуратурой рейдах по торгово-развлекательным центрам побывали журналисты в Самарской области — накануне состоялась проверка "Парк Хауса" в Самаре . В региональном управлении МЧС отметили, что в крупных торговых центрах области, чья площадь превышает 3 тыс. кв. м, серьезных проблем с противопожарной безопасностью ни в прошлом, ни в этом году не выявили. О независимых проверках также сообщают СМИ в Ульяновске . Журналисты в торгово-развлекательных центрах города обратили внимание на отсутствие планов эвакуации и закрытые запасные выходы.

В Башкирии с инспекцией в один из торговых домов на этой неделе пришел глава республики Рустэм Хамитов

"В торговом доме "Тополя" Хамитов обсудил с руководством комплекса вопросы безопасности посетителей, а также ознакомился с ассортиментом товаров, поинтересовался наличием и востребованностью продукции республиканских производителей", — рассказали в его пресс-службе.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев сообщил в пятницу журналистам, что распорядился уделить "пристальное внимание безопасности в торговых центрах республики и еще раз проконтролировать все объекты".

Пропаганда безопасности

После трагедии в Кемерове собственникам и арендаторам крупных комплексов в РФ расскажут о необходимости обеспечивать безопасность, комфорт для посетителей и хорошие условия труда для работников.

Для этого департамент условий и охраны труда Министерства труда и социальной защиты РФ намерен провести в 2019 году широкую пропагандистскую информационную кампанию в рамках госпрограммы "Безопасный труд", рассказал на совещании 29 марта в Уфе директор департамента Валерий Корж.

"По расчетам ведущих мировых экспертов, каждый рубль, вложенный в безопасность, приносит три рубля прибыли", — отметил он.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек. Девять человек остаются в больницах, в том числе 11-летний мальчик. После пожара Генеральная прокуратура РФ дала поручение проверить торгово-развлекательные центры и другие организации, учреждения с массовым пребыванием людей, проверки проходят с участием специалистов МЧС.