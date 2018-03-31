Путин высказался об участии студентов в жизни страны

Путин отметил стремление российских студентов активно участвовать в жизни страны

Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников съезда молодежной общественной организации "Российские студенческие отряды" и отметил ее вклад в реализацию творческого потенциала молодежи. Соответствующая телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Приветствую вас на IV съезде Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды". Отрадно, что российское студенчество стремится активно участвовать в жизни страны, открывает для себя новые горизонты деятельности и с присущим ему энтузиазмом берется за самые масштабные, амбициозные, востребованные временем проекты", — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что студенты выполняют производственные задачи в строительстве, топливно-энергетическом, транспортном, агропромышленном комплексах, трудятся в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, а также продолжают традиции своих предшественников.