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Путин высказался об участии студентов в жизни страны
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Путин отметил стремление российских студентов активно участвовать в жизни страны 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников съезда молодежной общественной организации "Российские студенческие отряды" и отметил ее вклад в реализацию творческого потенциала молодежи. Соответствующая телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.
"Приветствую вас на IV съезде Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды". Отрадно, что российское студенчество стремится активно участвовать в жизни страны, открывает для себя новые горизонты деятельности и с присущим ему энтузиазмом берется за самые масштабные, амбициозные, востребованные временем проекты", — говорится в телеграмме.
Президент отметил, что студенты выполняют производственные задачи в строительстве, топливно-энергетическом, транспортном, агропромышленном комплексах, трудятся в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, а также продолжают традиции своих предшественников.
"Пройдя надежную школу и закалку студенческих отрядов, юноши и девушки приобретают профессиональный опыт и практические навыки, увереннее смотрят в будущее, учатся быть полезными России", — подчеркнул глава государства.
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