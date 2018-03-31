Мальчик и кот с гетерохромией спасли друг друга
В Оклахоме, США, живут необычные друзья — мальчик и кот с одинаковыми особенностями внешности.
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Семилетний американский мальчик, над которым издевались в школе из-за разноцветных глаз и заячьей губы, обрел друга с такой внешностью.
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© Соцсети
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Им стал кот с такими же особенностями внешности, сообщает Вored panda.
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© Соцсети
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Мэдден, живущий в Оклахоме (столица штата на юге центральной части США), родился с гетерохромией, при этом синдроме глаза имеют окраску разного цвета, а также с заячьей губой.
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© Соцсети
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Он перенес 6 операций на лице, чтобы научиться жевать и говорить.
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© Соцсети
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В школе он жестоко страдал он насмешек одноклассников, но совершенно неожиданно обрести душевное равновесии ему помог котенок, фото которого мать мальчика, Кристина Хамфрис, увидела в соцсетях.
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© Соцсети
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«Мы сразу поняли, что этот котенок должен быть частью нашей семьи. У него не только заячья губа, как у нашего Мэддена, а еще гетерохромия. Им суждено было стать лучшими друзьями. Забавно, как домашнее животное может заставить вас чувствовать себя менее одиноким», - рассказала она.
Фото:
© Соцсети
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Животное назвали Луна.
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«Луна и Мэдден - идеальные компаньоны друг для друга. В мире, где сын столкнулся со злобой и ненавистью, его спасет любовь такого друга», — считает мама мальчика.
Луна и Мэдден — идеальные компаньоны друг для друга.