Мальчик и кот с гетерохромией спасли друг друга 

Мэдден, живущий в Оклахоме (столица штата на юге центральной части США), родился с гетерохромией, при этом синдроме глаза имеют окраску разного цвета, а также с заячьей губой.

3/8 Мэдден, живущий в Оклахоме (столица штата на юге центральной части США), родился с гетерохромией, при этом синдроме глаза имеют окраску разного цвета, а также с заячьей губой.

В школе он жестоко страдал он насмешек одноклассников, но совершенно неожиданно обрести душевное равновесии ему помог котенок, фото которого мать мальчика, Кристина Хамфрис, увидела в соцсетях.

5/8 В школе он жестоко страдал он насмешек одноклассников, но совершенно неожиданно обрести душевное равновесии ему помог котенок, фото которого мать мальчика, Кристина Хамфрис, увидела в соцсетях.

6/8 «Мы сразу поняли, что этот котенок должен быть частью нашей семьи. У него не только заячья губа, как у нашего Мэддена, а еще гетерохромия. Им суждено было стать лучшими друзьями. Забавно, как домашнее животное может заставить вас чувствовать себя менее одиноким», - рассказала она.