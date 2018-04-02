В храмах прошли панихиды по погибшим в Кемерове

В российских храмах прошли панихиды по погибшим в Кемерове

В понедельник — девять дней с момента трагедии в Кемерове . В храмах по всей стране проходят панихиды по жертвам страшного пожара, который унёс жизни 64 человек. С утра люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки к импровизированным мемориалам. Первые после каникул уроки в сибирских школах начались с минуты молчания.

С минуты молчания началось совещание кемеровского областного Совета депутатов в память о 64 погибших в страшном пожаре. Со дня трагедии прошло 9 дней. Свои первые поручения насчет расследования уже дал временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилёв , официально вступивший в должность.

"Наша с вами задача — оказать всю помощь, всю поддержку родственникам погибших и пострадавших, которые попали в столь сложную ситуацию. Мы обязаны сделать с вами так, чтобы больше никогда такого трагического случая у нас не произошло", — заявил он.

Новый исполняющий обязанности губернатора в регионе известен. Он был заместителем Амана Тулеева . Накануне бывший глава досрочно сложил с себя полномочия. В своем обращении к гражданам, он подчеркнул, что видит такое решение единственно правильным.

По всей стране проходят панихиды и богослужения. К стихийным мемориалам продолжают нести свечи и мягкие игрушки, а Кемерово пытается жить дальше. У пострадавших — положительная динамика, многие уже готовятся к выписке.

Между тем, в интернете появились новые кадры с камер видеонаблюдения — на них видно, что двери в кинозалы, где погибли десятки людей, были открыты. Посетители не сразу поняли, что произошло, и в панике начали искать выход, когда коридор уже заволокло ядовитым дымом. Надеялись дождаться спасателей, но оказались в огненной ловушке.

По делу о возгорании в "Зимней вишне" арестованы 7 человек, в том числе гендиректор компании-собственника торгового центра Юлия Богданова, а также бывшая начальница инспекции областного Гостройнадзора Танзилия Комкова. Их обвиняют в том, что они знали о серьезных нарушениях, но ничего не делали, чтобы прекратить эксплуатацию здания.