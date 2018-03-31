На следующей неделе погода будет радовать тюменцев теплом

Всю следующую неделю погода в Тюмени будет радовать горожан плюсовой температурой. По прогнозам синоптиков, все семь дней в областной столице будет хоть и пасмурно, но без осадков.

— В понедельник, 2 апреля, днем в городе температура воздуха прогреется до плюс одного градуса, а к вечеру похолодает до минус восьми градусов. Погода будет хмурая. Чуть теплее станет во вторник, когда шкала термометра покажет плюс три градуса. Среда тоже порадует тюменцев весенним ясным солнцем и теплом. А вот уже с четверга в городе незначительно похолодает, — сообщают синоптики.