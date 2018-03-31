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Волгоград после долгой зимы согреется до 15 градусов
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Волгоград после долгой зимы согреется до 15 градусов 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В начале следующей недели волгоградцы смогут скинуть тяжелые шубы и пуховики — по прогнозам синоптиков, в Волгограде потеплеет до 13 градусов. Вместе с весенними температурами в город придет сильный ветер.
— Сегодня в Волгоградской области выдастся холодная ночь — самые северные районы промерзнут до 15 градусов со знаком минус, — уточнили в региональном центре по гидрометеорологии. — Но уже с завтрашнего дня в регион придет тепло — днем температура воздуха поднимается до 10 градусов. Огромные лужи, наводнившие всю область, будет раздувать ветер со скоростью до 18, а местами и 20 метров в секунду.
К понедельнику весна и вовсе войдет в свои права — метеорологи уверены, что Волгоград будет греться при 13 — 15 градусах тепла.
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