Волгоград после долгой зимы согреется до 15 градусов

В начале следующей недели волгоградцы смогут скинуть тяжелые шубы и пуховики — по прогнозам синоптиков, в Волгограде потеплеет до 13 градусов. Вместе с весенними температурами в город придет сильный ветер.

— Сегодня в Волгоградской области выдастся холодная ночь — самые северные районы промерзнут до 15 градусов со знаком минус, — уточнили в региональном центре по гидрометеорологии. — Но уже с завтрашнего дня в регион придет тепло — днем температура воздуха поднимается до 10 градусов. Огромные лужи, наводнившие всю область, будет раздувать ветер со скоростью до 18, а местами и 20 метров в секунду.

К понедельнику весна и вовсе войдет в свои права — метеорологи уверены, что Волгоград будет греться при 13 — 15 градусах тепла.