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Почему Москва все чаще притягивает к себе ураганы
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Климатологи рассказали, почему Москва все чаще притягивает к себе ураганы 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Столичные метеорологи и климатологи прокомментировали прогноз центра «Антистихия» о природных катаклизмах, ожидающих страну в этом году.
По мнению спасателей, ураганы, шквалы, град и прочие погодные безобразия нагрянут в 30 регионов России.
Список большой:
на Дальнем Востоке не повезет Приморью, Камчатке, Хабаровскому краю, Амурской и Сахалинской областям;
в Сибири — Алтайскому, Забайкальскому, Красноярскому краям, Бурятии и Иркутской области; на Урале — Челябинской области;
в Приволжском ФО — Башкирии, Пермскому краю, Оренбургской и Нижегородской областям; на юге страны — Адыгее, Крыму, Краснодарскому краю и Ростовской области;
Северный Кавказ попал в список потенциальных жертв полностью;
в центре страны катаклизмы отметятся во Владимирской и Тверской областях, а также в Московской агломерации.
Когда ждать неприятностей, спасатели не знают — ни точных, ни приблизительных дат прогноз не содержит. «Вечерка» решила восполнить этот пробел и опросила экспертов, которые рассказали, насколько пророчество обязательно к исполнению небесной канцелярией, можно ли как-то минимизировать ущерб от будущего буйства стихии, и почему погода все чаще сходит с ума.

Куркино спасется

Единственным, кто не побоялся хотя бы в первом приближении сделать прогноз грядущих катаклизмов, оказался действительный член Русского географического общества метеоролог и специалист по геокосмическим резонансам Виталий Стальнов:
— Специальных расчетов я не делал, но могу сказать, что ни в апреле, ни в мае ничего сверхординарного ждать не стоит. В начале апреля будет кардинальная смена атмосферной циркуляции, в результате которой у нас наступит очень теплая погода. И эти два месяца будут вполне комфортными и мягкими. Без эксцессов.
Дальше — время покажет, но, если где в Москве стихия и побуйствует, то сделает это избирательно:
— В городах серьезные повреждения гораздо чаще происходят в местах с точечной высотной застройкой, — объясняет Стальнов. — и Москва не исключение. Дело в том, что такие дома создают вокруг себя эффект аэродинамической трубы, который серьезно усиливает любой ветер. Многие, наверное, замечали усиление ветра, когда проходили мимо таких высоток — вот это «труба» и есть. Одно дело, когда контрастный атмосферный фронт проходит над открытой местностью — полем, лесом, малоэтажной застройкой. И совсем другое — над высльками, между которыми даже в тихую погоду ветер гуляет. В Куркино, например, где много таунхаусов, или в кварталах с пятиэтажками, ураганный ветер будет не так активничать, как в местах, где воткнуты башни. Точечная застройка формируют такое пространство, которое как бы притягивает к себе все эти воздушные штормы, усиливает их в разы и в итоге негативно сказывается на общем характере циркуляции воздуха в пределах большого города. Как-то исправить ситуацию, наверное, могли бы архитекторы и специалисты по аэродинамике — например, изменив соответствующим образом ландшафт, но это, конечно, потребует усилий.

СПРАВКА

29 мая 2017 года над Москвой и областью пронесся сильный шторм. Скорость ветра достигала 28 м/с. В результате него погибли 18 человек, около 170 получили ранения. Причинами травм и смертей стали в основном падения деревьев и остановок общественного транспорта. Буря стала самым смертоносным из подобных стихийных бедствий в Москве после смерча 1904 года.
Был повторен рекорд 25 июня 1984 года, когда в городе впервые был официально зафиксирован рекордный порыв шквалистого ветра скоростью 28 м/с. Стихия обесточила более 300 населенных пунктов. В Москве было сломано и повалено более 27 тысяч деревьев, повреждены кровли 243 многоэтажных домов и административных зданий, 61 рекламный щит, 135 опор наружного освещения, почти 2 тысячи автомобилей. В Люберцах ветер повалил башенный кран, а в Жулебино был уничтожен крытый теннисный корт. Экономический ущерб, причинённый жилым домам, имуществу и автомобилям, составил 25 млн рублей.
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