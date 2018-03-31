Климатологи рассказали, почему Москва все чаще притягивает к себе ураганы

Столичные метеорологи и климатологи прокомментировали прогноз центра «Антистихия» о природных катаклизмах, ожидающих страну в этом году.

По мнению спасателей, ураганы, шквалы, град и прочие погодные безобразия нагрянут в 30 регионов России

Список большой:

на Дальнем Востоке не повезет Приморью, Камчатке, Хабаровскому краю , Амурской и Сахалинской областям;

Северный Кавказ попал в список потенциальных жертв полностью;

в центре страны катаклизмы отметятся во Владимирской и Тверской областях, а также в Московской агломерации.

Когда ждать неприятностей, спасатели не знают — ни точных, ни приблизительных дат прогноз не содержит. «Вечерка» решила восполнить этот пробел и опросила экспертов, которые рассказали, насколько пророчество обязательно к исполнению небесной канцелярией, можно ли как-то минимизировать ущерб от будущего буйства стихии, и почему погода все чаще сходит с ума.

Куркино спасется

Единственным, кто не побоялся хотя бы в первом приближении сделать прогноз грядущих катаклизмов, оказался действительный член Русского географического общества метеоролог и специалист по геокосмическим резонансам Виталий Стальнов:

— Специальных расчетов я не делал, но могу сказать, что ни в апреле, ни в мае ничего сверхординарного ждать не стоит. В начале апреля будет кардинальная смена атмосферной циркуляции, в результате которой у нас наступит очень теплая погода. И эти два месяца будут вполне комфортными и мягкими. Без эксцессов.

Дальше — время покажет, но, если где в Москве стихия и побуйствует, то сделает это избирательно:

— В городах серьезные повреждения гораздо чаще происходят в местах с точечной высотной застройкой, — объясняет Стальнов. — и Москва не исключение. Дело в том, что такие дома создают вокруг себя эффект аэродинамической трубы, который серьезно усиливает любой ветер. Многие, наверное, замечали усиление ветра, когда проходили мимо таких высоток — вот это «труба» и есть. Одно дело, когда контрастный атмосферный фронт проходит над открытой местностью — полем, лесом, малоэтажной застройкой. И совсем другое — над высльками, между которыми даже в тихую погоду ветер гуляет. В Куркино, например, где много таунхаусов, или в кварталах с пятиэтажками, ураганный ветер будет не так активничать, как в местах, где воткнуты башни. Точечная застройка формируют такое пространство, которое как бы притягивает к себе все эти воздушные штормы, усиливает их в разы и в итоге негативно сказывается на общем характере циркуляции воздуха в пределах большого города. Как-то исправить ситуацию, наверное, могли бы архитекторы и специалисты по аэродинамике — например, изменив соответствующим образом ландшафт, но это, конечно, потребует усилий.

СПРАВКА

29 мая 2017 года над Москвой и областью пронесся сильный шторм. Скорость ветра достигала 28 м/с. В результате него погибли 18 человек, около 170 получили ранения. Причинами травм и смертей стали в основном падения деревьев и остановок общественного транспорта. Буря стала самым смертоносным из подобных стихийных бедствий в Москве после смерча 1904 года.