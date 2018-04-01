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Апрель начнётся на Орловщине с дождя и 11 градусов тепла
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Апрель начнётся на Орловщине с дождя и 11 градусов тепла 

РИА 57 45 минут назад
Фото: РИА 57
Влияние на погодные условия в Орловской области сегодня, 2 апреля, оказывает атмосферный фронт, который принёс в региона осадки и усиление ветра.
Сегодня нём в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами прошли небольшие, умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Днем ожидется небольшой дождь.
Ветер южной четверти ночью составил 8-13 м/с, днем усилится до 9-14 м/с. Местами порывы будут достигать до 18м/с. Температура воздуха ночью 0.. +5°С, днем столбики термометров покажут +6.. +11°С.
Сообщение Апрель начнётся на Орловщине с дождя и 11 градусов тепла появились сначала на РИА 57.
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