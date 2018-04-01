Апрель начнётся на Орловщине с дождя и 11 градусов тепла

Влияние на погодные условия в Орловской области сегодня, 2 апреля, оказывает атмосферный фронт, который принёс в региона осадки и усиление ветра.

Сегодня нём в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами прошли небольшие, умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Днем ожидется небольшой дождь.

Ветер южной четверти ночью составил 8-13 м/с, днем усилится до 9-14 м/с. Местами порывы будут достигать до 18м/с. Температура воздуха ночью 0.. +5°С, днем столбики термометров покажут +6.. +11°С.