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В 2017 году Крым посетили 5,4 млн туристов
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В 2017 году Крым посетили 5,4 млн туристов 

RT на русском 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
В 2017 году в Крыму побывали 5,4 млн туристов, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу региона Сергея Аксёнова.
«Это на три с лишним процента меньше, чем в 2016-м. В то же время налоговые поступления в бюджет от работы санаторно-курортного и туристского сектора по итогам года выросли более чем на 7% и превысили 2,5 млрд рублей», — заявил Аксёнов в ходе отчёта в парламенте республики о результатах деятельности совмина за 2017 год.
Он также рассказал о необходимости вывести из тени так называемые малые отели.
Как отметил Аксёнов, в настоящее время прорабатывается механизм «мягкой легализации», предусматривающий несколько этапов в течение пяти лет.
Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин в беседе с НСН рассказал, как повысить российский турпоток в Крым.
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