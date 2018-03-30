В 2017 году Крым посетили 5,4 млн туристов

«Это на три с лишним процента меньше, чем в 2016-м. В то же время налоговые поступления в бюджет от работы санаторно-курортного и туристского сектора по итогам года выросли более чем на 7% и превысили 2,5 млрд рублей», — заявил Аксёнов в ходе отчёта в парламенте республики о результатах деятельности совмина за 2017 год.

Он также рассказал о необходимости вывести из тени так называемые малые отели.

Как отметил Аксёнов, в настоящее время прорабатывается механизм «мягкой легализации», предусматривающий несколько этапов в течение пяти лет.