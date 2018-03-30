Врач рассказал о состоянии Юлии Скрипаль

Память Юлии Скрипаль должна со временем восстановиться, считает врач

Память пришедшей в себя Юлии Скрипаль после отравления в Солсбери должна со временем восстановиться, однако точного прогноза последствий для ее здоровья дать нельзя, считает врач-терапевт Людмила Лапа.

В четверг стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и может говорить, ее состояние быстро улучшается. В пятницу телеканал Sky News сообщил, что она уже может пить и принимать пищу.

Врач пояснила, что при таких отравлениях в первую очередь страдают нервные окончания в организме, то есть память. Однако тактики лечения таких состояний известны — это детоксикация и соответствующее питание с включением витаминных комплексов.

"И как правило, все-таки люди выходят. Вопрос — с последствиями или нет, но это будущее только покажет… Я насколько знаю все действия токсикологических вещей, точно совершенно память восстанавливается. Это будет не скоро, но это будет. Опять же зависит, как ее лечат — правильно или неправильно — и память в принципе возвращается… Она молодая женщина, я думаю, что она быстро будет восстанавливаться. Главное, что она пришла в себя, то есть у нее питание головного мозга восстановилось, то есть клетки заработали. А дальше дело времени", — сказала РИА Новости Лапа.

При этом она отметила, что в подобных случаях очень много нюансов, а она не располагает результатами анализов пациентки и не видит ее состояния. Врач также рассказала, что для восстановления памяти пациентов, как правило, работает целая группа специалистов, включая токсикологов, терапевтов, неврологов и психиатров.