Ещё
Врач рассказал о состоянии Юлии Скрипаль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Память Юлии Скрипаль должна со временем восстановиться, считает врач 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Adrian Dennis
Память пришедшей в себя Юлии Скрипаль после отравления в Солсбери должна со временем восстановиться, однако точного прогноза последствий для ее здоровья дать нельзя, считает врач-терапевт Людмила Лапа.
В четверг стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и может говорить, ее состояние быстро улучшается. В пятницу телеканал Sky News сообщил, что она уже может пить и принимать пищу.
Врач пояснила, что при таких отравлениях в первую очередь страдают нервные окончания в организме, то есть память. Однако тактики лечения таких состояний известны — это детоксикация и соответствующее питание с включением витаминных комплексов.
"И как правило, все-таки люди выходят. Вопрос — с последствиями или нет, но это будущее только покажет… Я насколько знаю все действия токсикологических вещей, точно совершенно память восстанавливается. Это будет не скоро, но это будет. Опять же зависит, как ее лечат — правильно или неправильно — и память в принципе возвращается… Она молодая женщина, я думаю, что она быстро будет восстанавливаться. Главное, что она пришла в себя, то есть у нее питание головного мозга восстановилось, то есть клетки заработали. А дальше дело времени", — сказала РИА Новости Лапа.
При этом она отметила, что в подобных случаях очень много нюансов, а она не располагает результатами анализов пациентки и не видит ее состояния. Врач также рассказала, что для восстановления памяти пациентов, как правило, работает целая группа специалистов, включая токсикологов, терапевтов, неврологов и психиатров.
Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
РИА Новости: последние новости
Умерла народная артистка России Наталья Попович Раввин Лазар в Песах призвал всех евреев уменьшать "территорию несвободы" В МЧС рассказали о газовых баллонах в кемеровском ТЦ во время пожара
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вышлет украинских дипломатов121
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ58
Вторая холодная война официально объявлена701
Названы гонорары Пугачевой и Галкина за один концерт54
Россия усилила военную мощь в Сирии70
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение