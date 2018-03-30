Оператора «Ядрово» хотят привлечь к ответственности

Власти намерены привлечь к уголовной ответственности оператора полигона «Ядрово»

Власти намерены привлечь к ответственности, вплоть до уголовной, оператора полигона бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области . Об этом журналистам сообщил в пятницу исполняющий обязанности главы района Андрей Вихарев

"Мы на штабе договорились с общественниками, что сегодня, в 14:00, в присутствии жителей берем необходимые пробы воды и почвы на полигоне "Ядрово", чтобы рассчитать ущерб, нанесенный экологии, и добиться решения суда по привлечению к ответственности оператора полигона, вплоть до уголовной, и полного его возмещения", — сказал он.