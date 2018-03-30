Ещё
Оператора «Ядрово» хотят привлечь к ответственности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти намерены привлечь к уголовной ответственности оператора полигона «Ядрово» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Власти намерены привлечь к ответственности, вплоть до уголовной, оператора полигона бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области. Об этом журналистам сообщил в пятницу исполняющий обязанности главы района Андрей Вихарев.
"Мы на штабе договорились с общественниками, что сегодня, в 14:00, в присутствии жителей берем необходимые пробы воды и почвы на полигоне "Ядрово", чтобы рассчитать ущерб, нанесенный экологии, и добиться решения суда по привлечению к ответственности оператора полигона, вплоть до уголовной, и полного его возмещения", — сказал он.
ТАСС: последние новости
Шохин: Мавроди заставил РФ придумать регулирование "пирамид" Что изменится в жизни россиян в апреле 2018 года Во Владивостоке откроют резиденцию бога Нептуна
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена444
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»172
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию603
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги120
Тест: Угадайте вора в законе56
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
00:29
Отменить призыв в армию к 2020 году
Общество
03:04
Посол Британии рассказал о разговоре в МИД РФ
Политика
00:19
Пынзарь с детьми переехала жить в Турцию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение