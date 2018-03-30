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«Идиотизм»: Успенский об отчестве сестры Дяди Федора
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«Идиотизм»: Успенский об отчестве сестры Дяди Федора 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Писатель Эдуард Успенский прокомментировал ситуацию с отчеством сестры Дяди Федора в новом мультипликационном сериале «Простоквашино».
У Дяди Федора появилась сестра, которую зовут Вера Павловна. Отчество героини многим показалось странным, ведь папу Дяди Федора зовут Дмитрий.
Эдуард Успенский назвал ситуацию «безумием» и «идиотизмом».
«Если вас зовут Матвей, а сестру зовут Сергеевна, на это должна быть какая-то причина. То, что отчество сестры Дяди Фёдора не будут менять — это полный идиотизм. Если она сестра, то должно быть отчество соответственное. (…) Это какое-то безумие по-моему. И вообще в этой ситуации много происходит непонятных для меня вещей. Так что я не знаю, как здесь быть. Посмотрим, что получится», — цитирует писателя iz.ru.
«Союзмультфильм» планирует выпустить 30 эпизодов мультсериала о Простоквашине. Первый эпизод появится в Сети 3 апреля.
 Ещё 38 источников 
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