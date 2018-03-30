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В Туле установят скульптуру городового
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В Туле установят двухметровую скульптуру городового к 300-летию российской полиции 

ТАСС 56 минут назад
Фото: ТАСС
Двухметровую скульптуру городового XIX века установят в начале июня в Туле у здания областного управления МВД к 300-летию российской полиции. Уже изготовлена модель памятника в натуральную величину, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.
"Скульптуру городового XIX века планируется установить у здания УМВД на проспекте Ленина и открыть к 300-летию полиции, которое будет отмечаться 5 июня 2018 года. Тульский скульптор Марина Лагунова изготовила рабочую модель скульптуры в натуральную величину — 2 м, затем с нее будут сняты формы, которые отправят для отливки на завод. В конечном варианте памятник будет выполнен из бронзы", — сказали в пресс-службе.
В скульптурной композиции изображены две фигуры — рядом с полицейским находится мальчик. "По задумке автора, подросток восхищен выправкой городового и как бы пытается скопировать его походку и манеры", — отметили в пресс-службе.
Облик городового воссоздали по фотографиям конца XIX — начала XX веков, также проводили консультации с музейными работниками, историками. "Даже был пошит китель городового со многими деталями в отделке. Кстати, при создании рабочей модели скульптуры позировали туляки", — добавили в пресс-службе.
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