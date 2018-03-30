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Мавроди могут похоронить в космосе
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Мавроди могут похоронить в космосе 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Основателя МММ Сергея Мавроди, за телом которого пока не обратились родственники, предложили похоронить в космосе. Об этом сообщается на сайте компании SpaceWay.
В компании заявили, что «каким бы ни был» Мавроди, его можно назвать личностью «без преувеличения, космического масштаба».
В SpaceWay добавили, что «обмануть смерть» не удалось «даже великому комбинатору», и предложили его родственникам «совершенно бесплатно» развеять прах Мавроди в космосе.
Прах основателя МММ предложили поместить в специальную капсулу и поднять на 30 километров.
Источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, сообщил о бизнесмене, который якобы предложил родственникам Мавроди выкупить для умершего место на Троекуровском кладбище.
О смерти Мавроди стало известно 26 марта. СМИ писали, что основатель МММ почувствовал себя плохо на автобусной остановке в Москве, а скорую помощь ему вызвал прохожий. Мавроди пожаловался врачам на слабость и боли в сердце, его госпитализировали в 67-ю городскую больницу, однако спасти его не удалось. Причиной смерти Мавроди назвали сердечный приступ.
«Комсомольская правда» писала, что тело Мавроди провело в морге четыре дня, и никто из родственников за ним не обратился. Через три дня, если родственники основателя МММ не придут, его похоронят за государственный счет.
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