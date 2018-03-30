Мавроди могут похоронить в космосе

Основателя МММ Сергея Мавроди , за телом которого пока не обратились родственники, предложили похоронить в космосе. Об этом сообщается на сайте компании SpaceWay.

В компании заявили, что «каким бы ни был» Мавроди, его можно назвать личностью «без преувеличения, космического масштаба».

В SpaceWay добавили, что «обмануть смерть» не удалось «даже великому комбинатору», и предложили его родственникам «совершенно бесплатно» развеять прах Мавроди в космосе.

Прах основателя МММ предложили поместить в специальную капсулу и поднять на 30 километров.

Источник РЕН ТВ , знакомый с ситуацией, сообщил о бизнесмене, который якобы предложил родственникам Мавроди выкупить для умершего место на Троекуровском кладбище.

О смерти Мавроди стало известно 26 марта. СМИ писали, что основатель МММ почувствовал себя плохо на автобусной остановке в Москве , а скорую помощь ему вызвал прохожий. Мавроди пожаловался врачам на слабость и боли в сердце, его госпитализировали в 67-ю городскую больницу, однако спасти его не удалось. Причиной смерти Мавроди назвали сердечный приступ.