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В Екатеринбурге снесли основание телебашни
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В Екатеринбурге снесли основание телебашни 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Основание недостроенной телебашни в воскресенье было снесено в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости Данил Крицкий, генеральный директор АО "Ледовая арена", которое будет возводить ледовую арену на месте башни.
Недостроенная телебашня, расположенная в центре Екатеринбурга, была подорвана 24 марта. В результате взрыва обрушилась ее большая часть, осталось только основание.
"Первого апреля с опережением срока завершены работы по демонтажу надземной части объекта незавершенного строительства. Снос оставшейся части трубы произведен при помощи комплекса работ с применением механизированной техники. Демонтаж был выполнен в строгом соответствии с проектной документацией, обеспечена абсолютная безопасность для жителей и близлежащих зданий. Очистить площадку планируется к середине мая 2018 года", — сказал Крицкий.
Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. Недостроенная башня высотой почти 220 метров была самым высоким сооружением в городе. В ней предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, однако ни одна из идей так и не была реализована.
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