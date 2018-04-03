МЧС рассказало о ситуации с паводком в Сибири

Ситуация с паводком в Сибири стабилизируется, сообщило МЧС

Паводковая обстановка на территории Сибирского федерального округа стабильная, на утро вторника подтопленным остается 31 жилой дом в Алтайском крае Туве , в зоне подтопления более 600 приусадебных участков, сообщает Сибирский региональный центр МЧС РФ

"Паводковая обстановка на территории Сибирского федерального округа стабильная. В регионах постепенно вскрываются малые реки", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сложная ситуация, вызванная обильным таянием снега в горах, сохраняется в Алтайском крае и в Туве. На утро 3 апреля в Алтайском крае остаются подтопленными шесть домов и 430 приусадебных участков. Идет откачка воды и уборка территории.

По данным МЧС, в Туве ( населенный пункт Каа-Хем ) подтоплены 25 домов, откуда отселены 42 человека. Здесь отсыпаются дамбы, углубляются водоотводные каналы, из низменных участков откачивается вода. Организована адресная помощь населению.

Хакасии в 16 населенных пунктах в общей сложности в зоне подтопления находятся 147 приусадебных участков, в Иркутской области (населенный пункт Хомутово) — 53 приусадебных участка. В домах воды нет, эвакуация населения не требуется, отметили в пресс-службе.

"В ближайшие сутки ухудшения гидрологической обстановки не прогнозируется. В регионах установилась морозная погода, интенсивного снеготаяния нет", — отметили в Сибирском центре МЧС.