В РФ откроют резиденцию бога Нептуна

Во Владивостоке откроют резиденцию бога Нептуна

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко намерен создать в городе резиденцию морского бога Нептуна. Глава города поручил правовому управлению подать соответствующую заявку в Роспатент , рассказал он в пятницу ТАСС

"В городе у моря, который собирается стать туристическим центром, значимым не только для России, но и всех стран юго-восточной Азии, должен быть такой миф. Есть резиденция Санта-Клауса, а резиденции Нептуна нет, причем ее и нигде в мире нет. Но должен же он где-то жить, и жить он будет во Владивостоке. Поэтому я уже дал задачу правовому управлению, и бренд "Владивосток — резиденция Нептуна" скоро должен быть зарегистрирован", — рассказал Веркеенко.

По его мнению, резиденция станет еще одной точкой притяжения туристов. Мэр отметил, что провел предварительные переговоры с туристическими компаниями и получил понимание и поддержку этого проекта.

"Во Владивостоке все для этого есть: парк с большим барельефом Нептуна, с его участием проходит ежегодно День военно-морского флота. Сейчас, кстати, некоторые предлагают поставить на острове Скрыплева (небольшой остров на входе в пролив Босфор Восточный — прим. ТАСС) статую Христа-спасителя. И хотя идея не плохая, но он никак особенно не соотносится с философией и местом, где расположен Владивосток. А вот поставить там Нептуна с трезубцем, чтобы он "защищал" город — совсем другое дело", — пояснил мэр города.