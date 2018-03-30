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Начало апреля будет дождливым и теплым
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Начало апреля в Москве будет дождливым и теплым 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
Теплая и дождливая погода ожидается в столице в первые дни апреля, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос».
Согласно прогнозу, предстоящей ночью на погоду в Москве окажет влияние теплый атмосферный фронт, небо затянет плотными облаками, местами пройдет снег. К утру термометры покажут минут 3-минус 5 градусов, а днем потеплеет до плюс 3-плюс 5 градусов. Будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать, после чего вернется к норме 746 мм ртутного столба.
«В воскресенье столичный регион окажется в теплом секторе циклона, будет облачно с неустойчивыми прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, мокрый снег, гололедица. Температура в Москве от 0 до минус 2 градусов, минус 4 — плюс 1 градусов по области. Днем временами дожди, плюс 4-6 в Москве, плюс 2-7 градусов по области. Облачно, тепло и с осадками — ночью в виде дождя и мокрого снега, днем в виде дождя — будет и начало новой недели», — сказал синоптик.
Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что метеорологическая весна придет в столичный регион в предстоящие выходные.
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