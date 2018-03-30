Из Волоколамска вывезут детей и беременных женщин

Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев заявил, что в регионе 30 марта начинается процедура введения режима ЧС. Временно из города вывезут беременных женщин и детей, сообщает Ura.ru. Сообщается также, что школьники будут обеспечены защитными масками, а школы — средствами обеззараживания токсинов от выбросов. МЧС начало сегодня выдавать жителям маски и респираторы.

По словам Вихарева, инцидент зашел слишком далеко, причем именно полигон и местная власть создали эту проблему, так как не выполнялись элементарные требования экологической безопасности.

При этом начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин заявил, что предпосылок для введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Волоколамске из-за мусорного полигона «Ядрово» нет, передает РИА Новости . Он пояснил, что принятое руководством Волоколамского района решение о введении режима повышенной готовности — наиболее правильное. Такой режим, по его словам, предполагает мониторинг состояния окружающей среды и проведение мероприятий по информированию населения.

​Жители Волоколамска накануне вышли на митинг к зданию администрации города. Они требуют ввести режим чрезвычайного положения из-за ситуации с мусорным полигоном «Ядрово». Вышедшие к ним Андрей Вихарев и мэр города Петр Лазарев объявили, что на заседании КЧС было принято решение ввести режим ЧС в городе. По их словам, он будет введен с пятницы, передает RT.

Жители Волоколамска стали жаловаться на неприятный запах в конце февраля. 21 марта после выброса газа на свалке с жалобами на отравление к врачам обратились десятки детей, часть из них были госпитализированы. В ночь на 29 марта специалисты дважды зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.