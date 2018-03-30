Врачи рассказали о пострадавших в Кемерово

Врачи рассказали о состоянии шести пострадавших при пожаре в Кемерово

Шесть пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово остаются в областной клинической больнице, троих из них выпишут сегодня, сообщил журналистам заведующий отделением острых отравлений ГАУЗ КО "ОКБСМП" Константин Сиворонов.

"Все взрослые. Состояние у всех удовлетворительное, легкой степени тяжести", — сказал Сиворонов. По его словам, в пятницу планируется выписка троих из них.

Ране сообщалось, что еще один мальчик, который потерял при пожаре родственников, но выжил благодаря тому, что выпрыгнул из окна четвертого этажа, остается в реанимации в Областной детской клинической больнице.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.