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Врачи рассказали о пострадавших в Кемерово
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Врачи рассказали о состоянии шести пострадавших при пожаре в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Шесть пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово остаются в областной клинической больнице, троих из них выпишут сегодня, сообщил журналистам заведующий отделением острых отравлений ГАУЗ КО "ОКБСМП" Константин Сиворонов.
"Все взрослые. Состояние у всех удовлетворительное, легкой степени тяжести", — сказал Сиворонов. По его словам, в пятницу планируется выписка троих из них.
Ране сообщалось, что еще один мальчик, который потерял при пожаре родственников, но выжил благодаря тому, что выпрыгнул из окна четвертого этажа, остается в реанимации в Областной детской клинической больнице.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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