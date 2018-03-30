Ещё
Амурские тигрята начали жить самостоятельно в Приморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье трое амурских тигрят начали жить самостоятельно 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / MTI/Boglarka Bodnar
Трое тигрят из семьи амурских тигров Светлой и Бори, проживающих в заказнике "Журавлиный" в Еврейской АО, заметно подросли и уже стали самостоятельными, сообщает на странице в соцсети АНО "Центр Амурский тигр".
Тигры Боря и Светлая находились вместе в центре реабилитации. Светлую выпустили в 2014 году в заказнике "Журавлиный" в ЕАО, а Борю — в Амурской области. Борю вместе с двумя другими тигрятами-сиротами Кузей и Илоной выпускал на волю президент РФ Владимир Путин. Спустя почти 1,5 года Боря преодолел сотни километров и добрался до "Журавлиного", чтобы вновь в декабре 2015 года встретить Светлую. В мае 2017 года ученые сообщили о пополнении в тигрином семействе, у пары родилось трое малышей. Это событие уникально потому, что выпущенные людьми тигры смогли самостоятельно сформировать пару и стать родителями.
Отмечается, что на днях группа по мониторингу вернулась с весенней проверки фотоловушек в заказнике, где проживает тигриное семейство.
"Почти на всех кадрах юные полосатые хищники ходят без мамы. Изредка их следы пересекаются с родителями. За зиму тигрята заметно подросли и их размеры вообще не отличаются от размеров взрослых тигров. Пока все три тигренка держатся вместе. Их родители тоже в прекрасной форме", — говорится в сообщении.
Отмечается, что наблюдение за тигриным семейством будет продолжено. Мониторинг осуществляется сотрудниками МРОО "Центр тигр", АНО "Центр Амурский тигр" и управлением охотничьего надзора ЕАО.
РИА Новости: последние новости
Биография Сергея Мавроди Кудрин рассказал, когда в России могут повысить пенсионный возраст Девять пострадавших при пожаре в Кемерово остаются в больницах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»139
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»113
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию550
Обнаженка глазами робота29
Шнурова обвинили в домогательствах43
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика
04:28
Участник The Rolling Stones заявил о победе над раком
Шоу-бизнес
01:33
Садальский обвинил знаменитостей в фальшивой скорби
Шоу-бизнес
02:43
Располневший Витас изменился до неузнаваемости
Шоу-бизнес
01:30
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»
Происшествия
04:22
Подруга рассказала об отношениях Табакова с дочерью
Шоу-бизнес
03:15
Сафронов боится повторить судьбу Дали
Шоу-бизнес
03:16
Звезд уличили в вербовке девушек в секс-рабство
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение