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В Омской области в апреле будет холоднее, чем обычно
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В Омской области в апреле будет холоднее, чем обычно 

АиФ-Омск 37 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба Обь-Иртышского УГМС.
«Средняя температура месяца ожидается 0… +4 градуса, что около и ниже нормы на 1… -1,5 градуса. Средняя многолетняя составляет +1,7… +4,1 градус», — сообщила руководитель ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
При этом в регионе ожидается осадков больше, чем обычно. В первой декаде будет идти не только дождь, но и снег.
С 1 по 10 апреля ночью температура будет колебаться от -15… -20 (в северных районах) до -1… -6. Днем ожидается от -1… -6 градусов до 0… +5 градусов.
Ожидается, что ледоход на Иртыше начнётся после 21 апреля, на других реках регионах чуть раньше, с 15 числа.
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