В Омской области в апреле будет холоднее, чем обычно

Об этом сообщает пресс-служба Обь-Иртышского УГМС.

«Средняя температура месяца ожидается 0… +4 градуса, что около и ниже нормы на 1… -1,5 градуса. Средняя многолетняя составляет +1,7… +4,1 градус», — сообщила руководитель ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

При этом в регионе ожидается осадков больше, чем обычно. В первой декаде будет идти не только дождь, но и снег.

С 1 по 10 апреля ночью температура будет колебаться от -15… -20 (в северных районах) до -1… -6. Днем ожидается от -1… -6 градусов до 0… +5 градусов.

Ожидается, что ледоход на Иртыше начнётся после 21 апреля, на других реках регионах чуть раньше, с 15 числа.