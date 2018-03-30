Первого апреля весне не верим: Средний Урал засыпает снегом

На дорогах — накат и гололед.

Зима упорно не желает сдавать позиции в Свердловской области . В грядущий уикенд ночи по-прежнему будут морозными, а дни, несмотря на небольшой «плюс», — снежными.

Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, ночью 30 марта в отдельных районах региона столбики термометров опускались до 26 градусов ниже нуля. К полудню воздух прогреется до минус 1 градуса. Местами пройдет снег, на дорогах — гололедица.

31 марта будет ветрено — порывы могут достигать 15 метров в секунду — и снежно. При этом днем потеплеет до плюс 1, а ночью похолодает до минус 16.

1 апреля небесная канцелярия раскочегарит до плюс 3 градусов днем. Ночью подморозит до минус 18. Местами пройдет снег.