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Первого апреля весне не верим: Средний Урал засыпает снегом
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Первого апреля весне не верим: Средний Урал засыпает снегом 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
На дорогах — накат и гололед.
Зима упорно не желает сдавать позиции в Свердловской области. В грядущий уикенд ночи по-прежнему будут морозными, а дни, несмотря на небольшой «плюс», — снежными.
Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, ночью 30 марта в отдельных районах региона столбики термометров опускались до 26 градусов ниже нуля. К полудню воздух прогреется до минус 1 градуса. Местами пройдет снег, на дорогах — гололедица.
31 марта будет ветрено — порывы могут достигать 15 метров в секунду — и снежно. При этом днем потеплеет до плюс 1, а ночью похолодает до минус 16.
1 апреля небесная канцелярия раскочегарит до плюс 3 градусов днем. Ночью подморозит до минус 18. Местами пройдет снег.
В Екатеринбурге осадки начнутся днем в субботу и будут продолжаться все воскресенье. Дневные температуры будут колебаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов. Ночью синоптики обещают до 10 градусов ниже нуля.
Уралинформбюро: последние новости
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