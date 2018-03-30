Последний день антициклона: синоптики обещают орловцам весну

Антициклон продолжал ночью влиять на погоду в Орловской области , но уже сегодня днём, 30 марта, с приближением теплого атмосферного фронта западного циклона в регионе местами пройдут небольшие осадки.

Днём в Орловской области будет переменная облачность, днём местами ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью восточной четверти умеренный 4-9 м/с, днем с переходом на южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составила -8.. -13°С, местами при прояснениях до -17°С. Днем столбики термометров покажут -3.. +2°С.