Ещё
Последний день антициклона: синоптики обещают орловцам весну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Последний день антициклона: синоптики обещают орловцам весну 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Антициклон продолжал ночью влиять на погоду в Орловской области, но уже сегодня днём, 30 марта, с приближением теплого атмосферного фронта западного циклона в регионе местами пройдут небольшие осадки.
Днём в Орловской области будет переменная облачность, днём местами ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.
Ветер ночью восточной четверти умеренный 4-9 м/с, днем с переходом на южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составила -8.. -13°С, местами при прояснениях до -17°С. Днем столбики термометров покажут -3.. +2°С.
Сообщение Последний день антициклона: синоптики обещают орловцам весну появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орле почтят память погибших в Кемерове Горсовет Орла не решился дать добро на завод ПВХ-покрытий Администрации президента попросила СКР проверить банкротство ПАТП-1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин припугнул Великобританию102
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ291
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию125
Задержана гендиректор компании-владельца «Зимней вишни»101
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток47
Видео
Минобороны показало испытания ракеты «Сармат»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Личный счет
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение