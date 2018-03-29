Россиянам предрекли потерю работы из-за роботов

Половине россиян предрекли потерю работы из-за роботов

Половина трудоспособных россиян (49,3 процента, или 42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств. В регионах сырьевой направленности и регионах с высокой долей традиционных услуг показатель превышает 50 процентов. Такие цифры привел в своей работе «Потенциальная роботизация и экономика незнания в регионах России » старший сотрудник лаборатории исследований корпоративных стратегий и поведения фирм РАНХиГС Степан Земцов. Документ есть в распоряжении «Ленты.ру»

Как поясняется в работе, непосредственно автоматизация производств не ведет к росту долгосрочной безработицы, однако она повышает необходимость постоянно обновлять знания и совершенствовать навыки.

«Есть угроза, что часть населения [в ходе автоматизации производства] не сможет адаптироваться к новым условиям, возникает вероятность долгосрочного исключения их из хозяйственной деятельности. Фактически речь идет о формировании сектора экономики, в котором граждане не будут участвовать в современных процессах, связанных с созданием, освоением, развитием и воспроизводством новых идей, технологий и продуктов», — пишет Земцов.

В качестве примера он привел молодежь из сельских районов, жителей маленьких населенных пунктов, которые приезжают в города для работы охранниками, однако не повышают свою квалификацию, не участвуют в создании новых технологий и продуктов. В результате велика угроза их исключения из экономики с развитием систем видеонаблюдения, поскольку им будет сложно быстро освоить новую профессию.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в сентябре 2017 года отметил, что технологическая трансформация «может привести не только к взрывному росту производительности труда, но и "убить" целые профессии, усилить риски поляризации доходов людей». По его словам, цифровизация — это одновременно и колоссальный прорыв, и колоссальный вызов.

В январе 2018 года в ходе Гайдаровского форума Медведев заявил, что автоматизация и роботизация не обязательно приводят к безработице. Как пояснил премьер, Россия из-за последствий снижения рождаемости может испытывать проблемы с дефицитом трудовых ресурсов, и роботизация может помочь справиться с этим явлением. Он отметил, что автоматизация и роботизация в России могут не только не подстегнуть безработицу, но и должны создать условия для повышения производительности труда и роста зарплат.